Zona arancione, cosa si può fare dal 28 al 30 dicembre: dai negozi ai bar e ristoranti (Di sabato 26 dicembre 2020) Ancora due giorni di chiusura totale, poi da lunedì fino al 30 dicembre (e anche il 4 gennaio) l'Italia tornerà ?arancione?. Quindi verranno riaperte diverse... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 dicembre 2020) Ancora due giorni di chiusura totale, poi da lunedì fino al 30(e anche il 4 gennaio) l'Italia tornerà ??. Quindi verranno riaperte diverse...

