Zaia | virus attuale non c' entra con mutazione estate

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) “Abbiamo scientificamente dimostrato che il‘estivo’ non c’va niente con quello della prima ondata e nemmeno con quello che circola adesso. Si diceva che le feste e la libertà estiva avevano diffuso il contagio. Il contagio di oggi, dai dati in nostro possesso, non avviene con lache avevamo questa”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca, anticipando i dati di uno studio sulle diverse mutazioni del Covid in Italia realizzato dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, di Legnaro (Padova). Lo stesso istituto alla vigilia ha individuato la variante inglese tra campioni di pazienti positivi al Covid. Sarebbero due casi della provincia di Treviso e Vicenza. Intanto ilnon molla la presa in regione. Secondo l’ultimo bollettino si sono ...