Xiaomi Mi 11 abbraccia Gorilla Glass 7 | evoluzione inedita sullo smartphone

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) La chiusura di questo 2020 sta risultando particolarmente effervescente perMi 11. Il prossimodella compagnia cinese è pronto al reveal, con la presentazione ufficiale che è fissata per il 28 dicembre. Siamo quindi al rush finale, un momento che come sempre è caratterizzato dall’affollarsi in rete di rumor che attendono di essere confermati o smentiti. Una sfilza di indiscrezioni che innalzano in maniera esponenziale le aspettative in vista della prossima settimana. E che prospettano grandi cose sotto il profilo hardware perMi 11. Che non lesinerà sotto il profilo dell’aspetto, con un dispositivo che mira a divenire un punto di riferimento per i prossimichiamati ad approdare sul mercato.Mi 11, occhio allo schermo Una delle implementazioni più ...