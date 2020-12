X Factor 2020 gli inediti in classifica tra iTunes | Spotify e FIMI al 26 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 26 dicembre 2020) Xglidei concorrenti nelle classifiche, YouTube e non solo Xsi è concluso giovedì 10con la vittoria di Casadilego. I 4 finalisti sono NAIP, Little Pieces of Marmelade, Blind e Casadilego, hanno pubblicato il loro EP. I singoli dei concorrenti sono ormai in giro da diverse settimane e ancora per qualche tempo continueremo a monitorarne la presenza nelle diverse classifiche. N.B.: queste classifiche sono aggiornate saltuariamente e a puro scopo ludico, non sono ufficiali; saranno aggiornate nel corso delle settimane. Xgliin26/12Pubblicata la...