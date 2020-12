Wanda Nara e lo scatto hot con la sorella Zaira | i fan impazziscono FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 26 dicembre 2020), moglie ed agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, continua a deliziare tutti i propri followers pubblicando degli incredibili scatti bollenti. Questa volta la modella argentina non si è mostrata da sola, ma in compagnia dell’altrettanto splendida, in unache ha letteralmente lasciato tutti i fan a bocca aperta. https://www.instagram.com/p/CJQ7BrqhZsr/ SportFace.