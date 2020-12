Vuole sfanc*** il 2020 La Regina Elisabetta in tv così | occhio al dettaglio | il sospetto di Dagospia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Un anno orribile, anche per la, e non lo ha certo nascosto nel consueto discorso di Natale. Parole rivolte ai medici e agli infermieri che, nel, hanno lottato contro la pandemia, quel coronavirus che ha fatto emergere "uno spirito indomabile", assicura la sovrana. Nel messaggio, trasmesso sui social,, 94 anni, ha parlato di "tempi difficili e imprevedibili". E ancora, ha aggiunto: "Per molti questo periodo dell'anno sarà tinto di tristezza. Alcuni piangono la perdita dei loro cari, altri la lontananza da amici e familiari, tenuti lontani per sicurezza, quando le persone a Natale vogliono un semplice abbraccio o una stretta di mano". Infine, ha concluso sottolineando che "se sei tra queste persone non sei solo. Lascia che ti assicuri i mie pensieri e le mie preghiere". Toni tristi, ...