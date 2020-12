Volley | Superlega 2021 16 giornata Modena o Trento | chi continuerà la risalita?

Leggi su oasport

(Di sabato 26 dicembre 2020) Fari puntati sunella quintadi ritorno delladiche ha in programma tra domani e mercoledì quattro sfide visto il rinvio per i soliti motivi legati al contagio di Ravenna-Milano e Civitanova-Piacenza. L’attenzione degli appassionati è concentrata sudove domani alle 19.15 si affrontano le due big che più hanno sofferto nella prima parte della stagione: i padroni di casa della Leo Shoes e l’Itas Trentino. I tanti cambiamenti estivi e, in particolare in casa, i problemi legati al contagio hanno scombinato i piani ambiziosi delle due formazioni che si affrontano mentre, lanciatissime entrambe, cercano di recuperare il terreno perduto e di riprendersi le posizioni di eccellenza nella griglia play-off, magari alle spalle delle sue prime della ...