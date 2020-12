Volley femminile, Serie A1: Cuneo batte Chieri al tie-break nell’unico match di Santo Stefano (Di sabato 26 dicembre 2020) Cuneo ha sconfitto Chieri per 3-2 (20-25; 25-22; 22-25; 25-17; 15-9) nel match valido per la 17ma giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le ospiti infilano la seconda vittoria consecutiva in campionato e fanno loro il derby piemontese, infliggendo il secondo ko di fila alle padrone di casa. Cuneo è riuscita a rimontare dal 2-1, ha giocato un tie-break praticamente perfetta e SI è confermata al settimo posto in classifica: 17 punti in 14 partite giocate, +3 su Firenze e Casalmaggiore (che hanno però giocato un incontro in meno). Chieri è sempre quinta con 22 punti in 12 partite. Prestazione di lusso da parte di Adelina Ungureanu (23 punti, 3 muri, 2 aces) e Katerina Zakchaiou (18 punti, 6 stampatone), ma la regista Noemi Signorile ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-2 (20-25; 25-22; 22-25; 25-17; 15-9) nelvalido per la 17ma giornata dellaA1 di. Le ospiti infilano la seconda vittoria consecutiva in campionato e fanno loro il derby piemontese, infliggendo il secondo ko di fila alle padrone di casa.è riuscita a rimontare dal 2-1, ha giocato un tie-praticamente perfetta e SI è confermata al settimo posto in classifica: 17 punti in 14 partite giocate, +3 su Firenze e Casalmaggiore (che hanno però giocato un incontro in meno).è sempre quinta con 22 punti in 12 partite. Prestazione di lusso da parte di Adelina Ungureanu (23 punti, 3 muri, 2 aces) e Katerina Zakchaiou (18 punti, 6 stampatone), ma la regista Noemi Signorile ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile, calendario 26-27 dicembre Serie A1: orari, tv, programma, streaming Rai e LVF OA Sport Pallavolo A2 femminile – Sassuolo vince un derby a senso unico

. Il derby modenese sorride alla Green Warriors Sassuolo, che nel boxing day supera 3-0 l’Exacer Montale, vendica ...

Prestazione di lusso da parte di Adelina Ungureanu (23 punti, 3 muri, 2 aces) e Katerina Zakchaiou (18 punti, 6 stampatone), ma la regista Noemi Signorile ha mandato in doppia cifra anche Gaia ...

