Volley | calendario 26-27 dicembre Superlega | orari | tv | programma | streaming Rai ed Eleven Sports

(Di sabato 26 dicembre 2020) La pallavolo è stata il primo sport a scendere in campo a Santo Stefano in Italia. Da ormai una decina d’anni il 26rappresenta un consueto appuntamento per tutti gli appassionati di, i quali possono gustarsi una scorpacciata di eventi nel giorno di festa che segue il Natale. Ovviamente quest’anno non ci potrà essere il pubblico nei palazzetti, ma non ci saranno spettatori nemmeno davanti al televisore. Laha infatti deciso di non giocare sabato 262020: il massimo campionato italiano dimaschile non sarà protagonista a Santo Stefano. La 16ma giornata andrà in scena tra domenica 27 e lunedì 28. In un anno così particolare si è deciso di non togliere questo giorno di festa a tutti gli addetti ai lavori e di giocare in una normale ...