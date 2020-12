Volete prenderlo? Lautaro | così l' agente | le parole che fanno godere gli intersiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) No,non si tocca. L'Inter lo vuole tenere, in tutti i modi. Tanto che si potrebbe anche iniziare a ragionare su un rinnovo di contratto. E, mentre i nerazzurri lavorano per sfoltire la rosa, in primis cedendo Eriksen, ecco che si cercano di gettare le basi per blindare l'attaccante argentino. E una conferma, di fatto, è arrivata anche dall'di, Beto Yaqué, che in un'intervista concessa al quotidiano argentino Olè ha spiegato: "ha altri tre anni di contratto. Chi vuoledeve accordarsi con l'Inter, ma lì è tranquillo, felice. Gioca e cresce". Insomma, una sorta di mano tesa alla dirigenza: rinnovo in vista? Possibile. Tanto che Yaqué ha aggiunto: "L'interesse del Barcellona? No, sta bene dov'è". Insomma, staremo a vedere.