Virus, l'unico italiano nel team del vaccino cubano: "Pronto entro metà 2021, sarà pubblico e gratuito" (Di sabato 26 dicembre 2020) L'immunologo Fabrizio Chiodo, 35 anni: "A Cuba su 11 milioni di persone, ci sono stati 145 morti. E la percentuale di guariti è del 92,5 per cento, tutti curati con farmaci homemade, visto l'embargo che dura da 58 anni. Nel tempo il Paese, a causa dell'isolamento, si è creato un... Leggi su repubblica (Di sabato 26 dicembre 2020) L'immunologo Fabrizio Chiodo, 35 anni: "A Cuba su 11 milioni di persone, ci sono stati 145 morti. E la percentuale di guariti è del 92,5 per cento, tutti curati con farmaci homemade, visto l'embargo che dura da 58 anni. Nel tempo il Paese, a causa dell'isolamento, si è creato un...

L'immunologo Fabrizio Chiodo, 35 anni: "A Cuba su 11 milioni di persone, ci sono stati 145 morti. E la percentuale di guariti è del 92,5 per ...

Benedetta la Rete, dove la cultura imprigionata dal virus trasmigra e resiste

La Rete è stata non solo l’unica risorsa che la cultura ha avuto per continuare ... ma proprio come il maledetto virus anche la Rete non ha confini, e così i libri hanno percorso distanze ...

