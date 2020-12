Virus in Italia: 10.407 nuovi casi e 261 decessi. Tasso di positività sale al 12,8% (Di sabato 26 dicembre 2020) I nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore sono 10.407 (ieri 19.037) a fronte di 81.285 tamponi effettuati rispetto ai 152.334 del giorno precedente. In totale da inizio epidemia i casi sono ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 dicembre 2020) Icontagi innelle ultime 24 ore sono 10.407 (ieri 19.037) a fronte di 81.285 tamponi effettuati rispetto ai 152.334 del giorno precedente. In totale da inizio epidemia isono ...

BrunoVespa : Buon Natale a tutti e grazie ai lettori che hanno fatto di”Perché l’Italia amó Mussolini (e come è sopravvissuta al… - TgLa7 : #Virus in Italia: oggi 10.407 nuovi casi e 261 decessi. Tasso di #positività sale al 12,8% #pandemia #covid… - petergomezblog : #Covid, Londra: “La nuova variante del virus è fuori controllo”. Italia, Olanda e Belgio bloccano voli da Uk. Oms:… - aspide_l : RT @pfizeritalia: 'È stata una lotta contro il tempo. Abbiamo marciato alla velocità della scienza e non abbiamo mai smesso di perseguire l… - infoitinterno : Virus in Italia: oggi 10.407 nuovi casi e 261 decessi. Tasso di positività sale al 12,8% -