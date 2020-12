Virginia Bocelli, la figlia di Andrea è già una star: la canzone virale (Di sabato 26 dicembre 2020) Virginia Bocelli, la figlia del tenore Andrea non ha ancora compiuto 9 anni ma sta dimostrando già la sua bravura Foto InstagramIl cognome è Bocelli e buon sangue non mente. Virginia ha solo otto anni (nove a marzo) ma la figlia di Andrea ha già dimostrato praticamente a tutto il mondo le sue doti canore. Sul canale YouTube del padre è online da qualche giorno la versione live di Hallelujah di Leonard Cohenche, i due cantano insieme seduti sul palco del Teatro regio di Parma e cinque milioni e mezzo le visualizzazioni, senza contare quelle degli altri canali social. Un vero e proprio talento per la piccola data dall’amore tra il tenore e Veronica Berti, la seconda moglie dell’artista toscano. In realtà la piccola era già nata prima di ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 dicembre 2020), ladel tenorenon ha ancora compiuto 9 anni ma sta dimostrando già la sua bravura Foto InstagramIl cognome èe buon sangue non mente.ha solo otto anni (nove a marzo) ma ladiha già dimostrato praticamente a tutto il mondo le sue doti canore. Sul canale YouTube del padre è online da qualche giorno la versione live di Hallelujah di Leonard Cohenche, i due cantano insieme seduti sul palco del Teatro regio di Parma e cinque milioni e mezzo le visualizzazioni, senza contare quelle degli altri canali social. Un vero e proprio talento per la piccola data dall’amore tra il tenore e Veronica Berti, la seconda moglie dell’artista toscano. In realtà la piccola era già nata prima di ...

Virginia Bocelli, la figlia del tenore Andrea non ha ancora compiuto 9 anni ma sta dimostrando già la sua bravura Il cognome è Bocelli e buon sangue non mente. Virginia ha solo otto anni (nove a marzo ...

Giorgia, Tiziano Ferro, Andrea Bocelli: gli auguri di Natale sono speciali

Ritmato, sussurrato, nella propria stanza, in una location speciale, alcuni dei principali artisti italiani stanno facendo gli auguri ai propri fan ...