Viminale: oltre ottocento sanzioni nel giorno di Natale (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Viminale ha reso noti i dati legati ai controlli nei giorni festivi. Nel giorno di Natale sono stati effettuati controlli di polizia sulle misure anti Covid19 nei confronti di 55.486 persone, di cui 823 sanzionate e 7 denunciate, e 8.794 attività/esercizi commerciali, con 31 titolari sanzionati e 9 chiusure. Tra il 24 e 25 dicembre sono state controllate 137.341 persone. Sono state 1649 le sanzioni per divieti sugli spostamenti con 14 denunciati per violazione della quarantena. Ammontano a 22.565 le attività/esercizi commerciali, con 74 titolari sanzionati e 23 provvedimenti di chiusura. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilha reso noti i dati legati ai controlli nei giorni festivi. Neldisono stati effettuati controlli di polizia sulle misure anti Covid19 nei confronti di 55.486 persone, di cui 823 sanzionate e 7 denunciate, e 8.794 attività/esercizi commerciali, con 31 titolari sanzionati e 9 chiusure. Tra il 24 e 25 dicembre sono state controllate 137.341 persone. Sono state 1649 leper divieti sugli spostamenti con 14 denunciati per violazione della quarantena. Ammontano a 22.565 le attività/esercizi commerciali, con 74 titolari sanzionati e 23 provvedimenti di chiusura. SportFace.

