Vidal: "Scudetto con l'Inter, nessuna paura a dirlo"

Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il cileno si è focalizzato sull'argomento Scudetto ripartendo proprio dall'esclusione in Champions League:"L'eliminazione dalla Champions è stato il momento più duro, vincerla è un sogno ma è difficile. Qua all'Inter c'è un progetto nuovo, fatto di giovani che hanno fame e vogliono vincere qualcosa. Ora dobbiamo fare il massimo perché abbiamo ancora due obiettivi importanti.La parola Scudetto si può pronunciare? Sì, si può pronunciare, io non ho paura. Ho vinto tanti campionati, qua in Germania e in Spagna. Lavoriamo tutti i giorni e poi vedremo se saremo all'altezza".

