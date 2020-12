Vidal: “Non ho paura di parlare di scudetto. Champions League? L’eliminazione brucia” (Di sabato 26 dicembre 2020) Arturo Vidal in esclusiva ai microfoni di Sky Sport Lunga intervista concessa da Arturo Vidal ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista nerazzurro ha toccato diversi argomenti tra cui L’eliminazione dalla Champions League (“momento più duro per noi”) al campionato senza nascondere la voglia di lottare per lo scudetto (“non è una parola che ho paura di pronunciare“). Ecco l’intervista completa. Raccontaci questa prima parte di stagione, traccia un bilancio dei tuoi primi mesi al’Inter: cosa ti è piaciuto e cosa può migliorare?Sono qui da 3-4 mesi e sono tornato a lavorare tanto con il mister, come quando era alla Juve. Mi ero dimenticato questo al Bayern e al Barcellona, mi è piaciuto tanto tornare e allenarmi così come sto facendo. internazionale corpo (14) ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Arturoin esclusiva ai microfoni di Sky Sport Lunga intervista concessa da Arturoai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista nerazzurro ha toccato diversi argomenti tra cuidalla(“momento più duro per noi”) al campionato senza nascondere la voglia di lottare per lo(“non è una parola che hodi pronunciare“). Ecco l’intervista completa. Raccontaci questa prima parte di stagione, traccia un bilancio dei tuoi primi mesi al’Inter: cosa ti è piaciuto e cosa può migliorare?Sono qui da 3-4 mesi e sono tornato a lavorare tanto con il mister, come quando era alla Juve. Mi ero dimenticato questo al Bayern e al Barcellona, mi è piaciuto tanto tornare e allenarmi così come sto facendo. internazionale corpo (14) ...

FcInterNewsit : Vidal: 'Scudetto? Io non ho paura a dirlo. Dura l'uscita dalla Champions, ma questo gruppo ha fame di vincere' - SkySport : Inter, Vidal a Sky: 'Non ho paura di pronunciare la parola scudetto' - MatteoBarzaghi : “All’Inter non hanno ancora visto nulla del vero Vidal. Io non ho paura di pronunciare la parola scudetto ma solo i… - abdo_massa : RT @MatteoBarzaghi: “All’Inter non hanno ancora visto nulla del vero Vidal. Io non ho paura di pronunciare la parola scudetto ma solo il la… - YDJ69 : @MarSnaaaa @mckillbill @IononDevo @NicoSpinelli8 @Light1908 @ncorrasco @FootballAndDre1 @totofaz @AMIN1908… -