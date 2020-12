Victoria Beckham con leggings in vinile: il look sexy dell’inverno (Di sabato 26 dicembre 2020) Che la moda non va in vacanza.. già si sapeva. Anzi, è proprio durante questi giorni di festa che vengono sfoggiati i look della moda d’inverno 2020. Per stare al passo con le tendenze c’è anche chi tra i vip del mondo, sfodera outfit noti anche a noi comuni mortali. Tra questi anche Victoria Beckham, Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) Che la moda non va in vacanza.. già si sapeva. Anzi, è proprio durante questi giorni di festa che vengono sfoggiati idella moda d’inverno 2020. Per stare al passo con le tendenze c’è anche chi tra i vip del mondo, sfodera outfit noti anche a noi comuni mortali. Tra questi anche

MoliPietro : Victoria Beckham con leggings in vinile: il look sexy dell’inverno - StillPed : Io molto Victoria Beckham anche a Natale: ho vomitato tutto. Evviva - daydream_sara : RT @VanityFairIt: Vulcanica, glitteratata, cotonatissima: genera voglia di addobbarsi come un albero di Natale anche alle Victoria Beckham… - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Vulcanica, glitteratata, cotonatissima: genera voglia di addobbarsi come un albero di Natale anche alle Victoria Beckham… - VanityFairIt : Vulcanica, glitteratata, cotonatissima: genera voglia di addobbarsi come un albero di Natale anche alle Victoria Be… -