Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020)DEL 26 DICEMBREORE 18.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI 26 DICEMBRE, LA QUALE AVVERTE L’ALTA POSSIBILITA DI PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCONE, E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE A SEGUITO DEL DECRETO NATALE IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO PROSSIMO SPOSTIAMOCI A VITERBO LA STATALE UMBRO LAZIALE E’ CHIUSA AL TRANSITO VEICOLAREB A CAUSA DI UN CEDIMENTO DEL PIANO VIABILE, TRA LE USCITE DI VITERBO NORD E L’USCITA TUSCANESE PER CHI PERCORRE LA STRADA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA È PREVISTA L’USCITA ...