Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020)DEL 26 DICEMBREORE 10.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI IN TUTTA LA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER LE PROVINCE DI RIETI e VITERBO DOVE L’ALLERTA E’ GIALLA PREVISTE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCONE, E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE NELL’INTERAANCHE A SEGUITO DEL DECRETO NATALE IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO 2021 PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCONE SULLA LINEA ROM APISA E’ FORTEMENTE RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO,RITARDI FINO ...