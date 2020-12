Via il Papu, l’Atalanta ha già scelto il nuovo Gomez: la conferma (Di sabato 26 dicembre 2020) l’Atalanta deve salutare il Papu a gennaio: la società bergamasca ha già individuato il nome giusto per il nuovo Gomez Fine di un’epoca: gennaio si avvicina e per l’Atalanta sarà il momento di voltare pagina. Finisce l’era del Papu Gomez dopo cinque stagioni segnate dai numeri dell’argentino e da una crescita costante che ha portato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 dicembre 2020)deve salutare ila gennaio: la società bergamasca ha già individuato il nome giusto per ilFine di un’epoca: gennaio si avvicina e persarà il momento di voltare pagina. Finisce l’era deldopo cinque stagioni segnate dai numeri dell’argentino e da una crescita costante che ha portato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MateNapoli1 : @giov1926 @_sonnenblvme Non avrebbe senso lo spostamento all’Inter zi...se non va via eriksen papu non viene (e com… - ContropiedeA : La società sta tentando di ricucire lo strappo ma a gennaio il Papu potrebbe andar via - SoldatoDoc : @macho_morandi 'Sostituiranno.' Non hanno un euro, qua bisogna tagliare non tenere stessi costi. Un Papu a 0 o quas… - Corrado41906780 : @Giovanna8216 Cragno lo prenderei a occhi chiusi, forse bastano anche Naingollan e Pinamonti e un conguaglio, Vecin… - infoitsport : Calciomercato Inter, colpo Papu Gomez: arriva il via libera -