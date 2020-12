Vi ricordate di Lorelai di Una mamma per amica? Oggi a 54 anni sembra un’altra | colpa del botulino FOTO

(Di sabato 26 dicembre 2020) Spettinata, punk e terribilmente arguta: èGilmore di Unaper. Ha una casa fatta su misura per sé e la piccola Rory, detesta dover chiedere favori alla sua famiglia e adora Sookie e tutto lo staff dell’Indipendence Inn, l’albergo che dirige. “Caffè, caffè, caffè!” è il suo mantra personale. L’abbiamo vista ridere, … L'articolo Vididi Unapera 54delproviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : ricordate Lorelai

MeteoWeek

In tutto, Netflix ha prodotto quattro episodi, ognuno della durata di circa novanta ... Una Mamma per Amica – Di nuovo insieme su La 5: quante puntate sono? Ma da quante puntate è composto Una Mamma p ...Perchè va bene essere felici del ritorno delle nostre Gilmore, ma è anche altrettanto importante ricordare dove avevamo lasciato Rory e Lorelai ormai più di tredici anni fa. Era infatti il 2007 (per ...