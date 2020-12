Verso il V-Day, il vaccino Pfizer allo Spallanzani pronto per tutte le regioni. Europa ai blocchi di partenza: prime dosi in Francia, Olanda e Ungheria (Di sabato 26 dicembre 2020) Le 9.750 dosi del vaccino Pfizer anti-Coronavirus sono state consegnate all’Istituto Spallanzani di Roma, dopo un viaggio iniziato in Belgio. Il furgone con a bordo le dosi era arrivato ieri sera alla caserma di Tor di Quinto, scortato dalle auto dei carabinieri, in preparazione delle prime vaccinazioni che partiranno il 27 dicembre. allo Spallanzani le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari. Una parte verrà portata all’aeroporto militare Pratica di Mare, mentre il resto verrà distribuito dai mezzi militari in altre destinazioni da raggiungere via terra nel raggio di 300 chilometri. Le prime vaccinazioni di fine anno coinvolgeranno soltanto il personale sanitario e in seguito 11 ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Le 9.750delanti-Coronavirus sono state consegnate all’Istitutodi Roma, dopo un viaggio iniziato in Belgio. Il furgone con a bordo leera arrivato ieri sera alla caserma di Tor di Quinto, scortato dalle auto dei carabinieri, in preparazione dellevaccinazioni che partiranno il 27 dicembre.lesaranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari. Una parte verrà portata all’aeroporto militare Pratica di Mare, mentre il resto verrà distribuito dai mezzi militari in altre destinazioni da raggiungere via terra nel raggio di 300 chilometri. Levaccinazioni di fine anno coinvolgeranno soltanto il personale sanitario e in seguito 11 ...

immediatonet : #Vaccini anti #Covid verso la Puglia, partito carico con prime dosi. Domani il V-day - IlFattoNisseno : Coronavirus, tutto pronto per il V-Day: vaccini verso lo Spallanzani - cronista73 : Covid, le prime 720 dosi di vaccino verso la Campania: tutto pronto per il «v-day» - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, le prime 720 dosi di vaccino verso la Campania: tutto pronto per il «... - SoloLecceIT : IL VACCINO DOMANI IN VIAGGIO VERSO LECCE: arrivano 80 dosi per il 'Vaccino Day'. Dal 15 gennaio per tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Day Verso il V-Day, il bugiardino dell’Aifa sul vaccino Pfizer e il modulo per il consenso: le informazioni da sapere prima della puntura Open Domenica scatta il Vaccino-day anche in Fvg: prime dosi arrivate a Roma

Dall'ospedale Spallanzani le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari, pronte per essere distribuite tra le varie regioni italiane. In Fvg si parte con 256 ...

Vaccini anti Covid verso la Puglia, partito carico con prime dosi. Domani il V-day

In Puglia avviata l’operazione Eos. Le prime dosi di vaccino anti Covid della Pfizer arriveranno questo pomeriggio presso l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari. È il giorno dei grandi preparativi in vista ...

Dall'ospedale Spallanzani le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari, pronte per essere distribuite tra le varie regioni italiane. In Fvg si parte con 256 ...In Puglia avviata l’operazione Eos. Le prime dosi di vaccino anti Covid della Pfizer arriveranno questo pomeriggio presso l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari. È il giorno dei grandi preparativi in vista ...