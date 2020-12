Verissimo, i video della puntata del 26 dicembre: Maria De Filippi, Me Contro Te e altri (Di sabato 26 dicembre 2020) Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 26 dicembre 2020 in onda su Canale 5: Maria De Filippi, Alberto Urso, Alessia Marcuzzi e altri. Verissimo continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5, anche durante il periodo festivo. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi, sabato 26 dicembre 2020, ma stavolta dalle 15:00 su Canale 5. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, i video della puntata di sabato 26 dicembre 2020 Intervista ai Me Contro ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 dicembre 2020), gli ospitidi sabato 262020 in onda su Canale 5:De, Alberto Urso, Alessia Marcuzzi econtinua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5, anche durante il periodo festivo. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi, sabato 262020, ma stavolta dalle 15:00 su Canale 5. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin., idi sabato 262020 Intervista ai Me...

trash_italiano : Streghe - il reboot ufficiale #Verissimo - AgoCannella : Maria troppo carina?? #Verissimo - galatacla : NON DIRE GATTO SE NON CE L'HAI NEL SACCO! Andrè Verissimo esulta a pochi metri dal traguardo e lascia il manubrio,… - Joralbethebest : Sei speciale non vedo l’ora di vederti oggi a verissimo ???????? #albertourso #amici18 #soleadest #iostoconalberto… - eseinvece : ma dusk till dawn a verissimo per il video dei me contro te... ???????? -