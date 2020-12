Verissimo, Elisabetta Canalis in lacrime: il Natale lontana da mamma Bruna (Di sabato 26 dicembre 2020) In video-collegamento con Verissimo, Elisabetta Canalis racconta a Silvia Toffanin come sta trascorrendo questo periodo delle feste. L’ex Velina è rimasta in America con il marito e la figlia, lontana dunque dalla figura materna. Proprio a mamma Bruna vuole rivolgere un pensiero speciale: “È solo questione di pochi giorni“. L’ex Velina lontana da mamma Bruna Elisabetta Canalis ha deciso di rimanere in America per trascorrere il periodo delle feste insieme alla famiglia. Se al suo fianco ci sono il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, la principale assenza è senza dubbio quella di mamma Bruna. Questo è il primo Natale che mamma e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 dicembre 2020) In video-collegamento conracconta a Silvia Toffanin come sta trascorrendo questo periodo delle feste. L’ex Velina è rimasta in America con il marito e la figlia,dunque dalla figura materna. Proprio avuole rivolgere un pensiero speciale: “È solo questione di pochi giorni“. L’ex Velinadaha deciso di rimanere in America per trascorrere il periodo delle feste insieme alla famiglia. Se al suo fianco ci sono il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, la principale assenza è senza dubbio quella di. Questo è il primochee ...

