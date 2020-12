"Vergognati, c'è gente che fa la fame". Vergognoso delirio contro Sonia Bruganelli: vietato apparecchiare così | Guarda (Di sabato 26 dicembre 2020) Anche a Natale, tra gli sport preferiti dagli haters c'è quello di scagliarsi contro Sonia Bruganelli, la contestatissima moglie di Paolo Bonolis. La ragione? Il tavolo imbandito per il pranzo, bollato come troppo sfarzoso. Roba da matti, insomma, anche perché la Bruganelli ha passato un Natale in famiglia, low-profile, senza assembramenti e invitati, insomma nel pieno rispetto delle regole. Ma tant'è. La tavola, come potete vedere qui sotto, era decorata con lustrini, tovaglioli rossi e a tema, calici di gran lusso e candele profumate. E rilanciando l'immagine su Instagram, ha augurato buon Natale ai suoi followers. E alcuni di loro sono passati all'attacco: "Veramente di classe, ma non le sembra un po' eccessivo tutto questo?"; "Secondo me è irrispettoso pubblicare queste foto. Ci sono cose molto costose su quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Anche a Natale, tra gli sport preferiti dagli haters c'è quello di scagliarsi, la contestatissima moglie di Paolo Bonolis. La ragione? Il tavolo imbandito per il pranzo, bollato come troppo sfarzoso. Roba da matti, insomma, anche perché laha passato un Natale in famiglia, low-profile, senza assembramenti e invitati, insomma nel pieno rispetto delle regole. Ma tant'è. La tavola, come potete vedere qui sotto, era decorata con lustrini, tovaglioli rossi e a tema, calici di gran lusso e candele profumate. E rilanciando l'immagine su Instagram, ha augurato buon Natale ai suoi followers. E alcuni di loro sono passati all'attacco: "Veramente di classe, ma non le sembra un po' eccessivo tutto questo?"; "Secondo me è irrispettoso pubblicare queste foto. Ci sono cose molto costose su quella ...

