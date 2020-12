"Venite a brindare con me", la commovente richiesta di un 94enne solo ai carabinieri (Di sabato 26 dicembre 2020) Ha telefonato ai carabinieri della centrale operativa di Vergato, nel Bolognese per dire che si sentiva solo e per chiedere di poter condividere con qualcuno un brindisi natalizio. Protagonista della vicenda... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 dicembre 2020) Ha telefonato aidella centrale operativa di Vergato, nel Bolognese per dire che si sentivae per chiedere di poter condividere con qualcuno un brindisi natalizio. Protagonista della vicenda...

Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perché sono solo». Così, sentita la telefonata, gli uomini dell’Arma si sono recati a casa del signor Fiorenzo che li stava ...

una persona fisica con cui poter brindare l'arrivo del Natale ... Coccole e sguardi sotto le coperte, è stata una notte di Natale... «Sono solo in casa, venite a farmi compagnia per il brindisi?»: ...

