Variante inglese, identificati 3 casi in Veneto. Napoli, 6 positivi tra passeggeri arrivati da Gb. Mutazione trovata anche in Francia e Spagna (Di sabato 26 dicembre 2020) Sei casi tra i viaggiatori di ritorno da Londra e controllati nei giorni scorsi nell’aeroporto di Capodichino a Napoli prima della sospensione dei voli dal Regno Unito. Ma anche tre positivi individuati in Veneto e altri due in Puglia, oltre a un paziente della provincia di Chieti. La Variante inglese del coronavirus circola anche in Italia e ora è stata certificata la sua presenza anche in Veneto, la Regione dove il Sars-Cov-2 da settimane corre più velocemente che nel resto d’Italia. Nel giorno di Natale sono stati comunicati più di 5mila casi con un tasso di positività al 36%, contro il 12,5% nazionale. Lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte – qualche giorno fa – non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Seitra i viaggiatori di ritorno da Londra e controllati nei giorni scorsi nell’aeroporto di Capodichino aprima della sospensione dei voli dal Regno Unito. Matreindividuati ine altri due in Puglia, oltre a un paziente della provincia di Chieti. Ladel coronavirus circolain Italia e ora è stata certificata la sua presenzain, la Regione dove il Sars-Cov-2 da settimane corre più velocemente che nel resto d’Italia. Nel giorno di Natale sono stati comunicati più di 5milacon un tasso dità al 36%, contro il 12,5% nazionale. Lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte – qualche giorno fa – non ha ...

