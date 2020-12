Vanessa Incontrada, la paladina della semplicità (Di sabato 26 dicembre 2020) Il giovane volto di Vanessa Incontrada arriva nel 1998 su Italia 1, rete sulla quale ha condotto Super, programma musicale per due anni consecutivi. Da quel momento, la showgirl spagnola ha iniziato un importante percorso nello showbiz italiano passando per gli spot pubblicitari prima, affianca Pippo Baudo nella conduzione di Sanremo Giovani e poi l’esperienza radiofonica. Nel 2003 Pupi Avati la sceglie come protagonista per il film “Il Cuore Altrove”. Nella pellicola Vanessa Incontrada al debutto sul grande schermo, interpreta il ruolo di una ragazza non vedente che farà perdere la testa all’altro protagonista Neri Marcorè. Il lavoro del regista bolognese è stato presentato al Festival di Cannes ed ai Golden Globes e la soubrette di Barcellona, conquista il premio come attrice emergente al Festival di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Il giovane volto diarriva nel 1998 su Italia 1, rete sulla quale ha condotto Super, programma musicale per due anni consecutivi. Da quel momento, la showgirl spagnola ha iniziato un importante percorso nello showbiz italiano passando per gli spot pubblicitari prima, affianca Pippo Baudo nella conduzione di Sanremo Giovani e poi l’esperienza radiofonica. Nel 2003 Pupi Avati la sceglie come protagonista per il film “Il Cuore Altrove”. Nella pellicolaal debutto sul grande schermo, interpreta il ruolo di una ragazza non vedente che farà perdere la testa all’altro protagonista Neri Marcorè. Il lavoro del regista bolognese è stato presentato al Festival di Cannes ed ai Golden Globes e la soubrette di Barcellona, conquista il premio come attrice emergente al Festival di ...

