Valerio Scanu | “trovare le parole è complicato” | dedica straziante – VIDEO

Per il cantante sardo Valerio Scanu, "trovare le parole è complicato": dedica straziante con VIDEO per il padre morto di Covid. Qualche giorno fa, Valerio Scanu ha perso il papà Tonino, che aveva combattuto una difficile battaglia contro il Coronavirus. L'uomo era ricoverato ormai da un mese e mezzo al Mater Olbia, prima in Sub L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Valerio_Scanu : quando ero all’isola,in Honduras,e volevo abbandonare,sentire mio padre dallo studio dire che andava tutto bene mi… - rtl1025 : ?? È morto a 64 anni Tonino Scanu, padre di @Valerio_Scanu. Era ricoverato da un mese e mezzo per #coronavirus - repubblica : Coronavirus, è morto Tonino, il papà di Valerio Scanu - launizzo : RT @ac_sorrentino: Grave lutto per #ValerioScanu: volato via all’antivigilia. Il mondo della musica piange con lui - LadyNews_ : Lutto per #ValerioScanu: è morto il padre per #Covid-19, il messaggio del cantante -