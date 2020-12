VALERIO SCANU/ Sul padre morto per Covid: “Avevo terrore che succedesse…” (Italiasì!) (Di sabato 26 dicembre 2020) VALERIO SCANU ospite a Italiasì!: il cantante ha dovuto affrontare il lutto per la morte del papà, un’altra delle vittime del coronavirus. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 26 dicembre 2020)ospite a: il cantante ha dovuto affrontare il lutto per la morte del papà, un’altra delle vittime del coronavirus.

Valerio_Scanu : quando ero all’isola,in Honduras,e volevo abbandonare,sentire mio padre dallo studio dire che andava tutto bene mi… - rtl1025 : ?? È morto a 64 anni Tonino Scanu, padre di @Valerio_Scanu. Era ricoverato da un mese e mezzo per #coronavirus - repubblica : Coronavirus, è morto Tonino, il papà di Valerio Scanu - launizzo : RT @ac_sorrentino: Grave lutto per #ValerioScanu: volato via all’antivigilia. Il mondo della musica piange con lui - LadyNews_ : Lutto per #ValerioScanu: è morto il padre per #Covid-19, il messaggio del cantante -