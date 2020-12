Vaccino Pfizer in Italia, il bugiardino. Risposte alle principali domande (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre è il ‘Vaccino day’ Le prime dosi del Vaccino Pfizer-Biontech vengono somministrate in Italia. Ecco le Risposte alle principali domande su Comirnaty, il nome con cui è stato battezzato il Vaccino, secondo il bugiardino del farmaco pubblicato sul sito dell’Aifa e contenente le informazioni pubblicate dall’Ema. Comirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Il Vaccino viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo di 2 dosi (da 0,3 mL ciascuna) a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). La sede preferita è ... Leggi su udine20 (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre è il ‘day’ Le prime dosi del-Biontech vengono somministrate in. Ecco lesu Comirnaty, il nome con cui è stato battezzato il, secondo ildel farmaco pubblicato sul sito dell’Aifa e contenente le informazioni pubblicate dall’Ema. Comirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Ilviene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo di 2 dosi (da 0,3 mL ciascuna) a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). La sede preferita è ...

La regione più colpita dal virus, oltre che la più abitata, con un sesto della popolazione italiana, e avrà quindi il numero maggiore di dosi per il primo giorno di vaccinazioni contro il covid: le ...

Per il "V-Day", il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma domani ... In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora ...

Per il "V-Day", il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma domani ... In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora ...