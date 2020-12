Vaccino Pfizer anti Covid: dosi, somministrazione, effetti collaterali (Di sabato 26 dicembre 2020) Vaccino Pfizer anti Covid, reso noto il bugiardino del farmaco: somministrazione, dosi ed effetti collaterali noti fino ad oggi Mancano poche ore al ‘V-day‘, la giornata inaugurale dei primi vaccini anti Covid-19 in tutta la Comunità Europea, Italia compresa e oggi l’Aifa ha pubblicato in anteprima il ‘bugiardino‘ del farmaco. Alzi la mano chi di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 dicembre 2020), reso noto il bugiardino del farmaco:ednoti fino ad oggi Mancano poche ore al ‘V-day‘, la giornata inaugurale dei primi vaccini-19 in tutta la Comunità Europea, Italia compresa e oggi l’Aifa ha pubblicato in anteprima il ‘bugiardino‘ del farmaco. Alzi la mano chi di L'articolo proviene da Inews.it.

CottarelliCPI : Il furgone Pfizer varca la frontiera, passa la notte in caserma carabinieri, arriva allo Spallanzani alle 11:20.Ins… - rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - Agenzia_Ansa : Le prime 9.750 dosi di #vaccino contro il #Covid sono arrivate in Italia. Poco dopo le 9.30 il furgone che contiene… - claudioocchipi2 : RT @sabrimaggioni: Siete pronti? Signore e Signori, che lo spettacolo abbia inizio Le 9750 dosi di vaccino anti Covid marchiate Pfizer-Bio… - attilioc39 : RT @valy_s: FINALMENTE il FURGONCINO col vaccino #Covid19 #Pfizer è arrivato allo #Spallanzani “pronto per il #VDAY” Le preziose fiale sono… -