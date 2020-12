Vaccino Pfizer, Aifa risponde alle domande: Quanto è efficace? Chi deve farlo? Quanto costa? (Di sabato 26 dicembre 2020) Domani parte il Vaccine Day in tutta Europa: l’Aifa risponde alle domande più frequenti in merito al Vaccino Pfizer-BioNTech. Quanto costa? Chi deve farlo? Quanto è efficace? Che effetti collaterali può provocare? Sono finalmente giunte a Roma, le prime 9.750 dosi del Vaccino firmato Pfizer-BioNTech. E da oggi, sabato 26 dicembre, verranno messe a disposizione L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) Domani parte il Vaccine Day in tutta Europa: l’più frequenti in merito al-BioNTech.? Chi? Che effetti collaterali può provocare? Sono finalmente giunte a Roma, le prime 9.750 dosi delfirmato-BioNTech. E da oggi, sabato 26 dicembre, verranno messe a disposizione L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

