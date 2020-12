Vaccino, oggi si parte: la campagna di massa solo a primavera (Di domenica 27 dicembre 2020) oggi si parte. Vaccinazioni in Italia e in tutti i paesi europei con Cominarty, il prodotto anti Covid di Pfizer-BioNTech. Ma per uscire dalla palude c?è ancora un percorso lungo e ad... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 dicembre 2020)si. Vaccinazioni in Italia e in tutti i paesi europei con Cominarty, il prodotto anti Covid di Pfizer-BioNTech. Ma per uscire dalla palude c?è ancora un percorso lungo e ad...

Oggi si parte. Vaccinazioni in Italia e in tutti i paesi europei con Cominarty, il prodotto anti Covid di Pfizer-BioNTech. Ma per uscire dalla palude c’è ancora un percorso lungo e ...

Vaccine Day in Emilia-Romagna: si parte oggi alle ore 14 con i primi 975 professionisti della sanità

Conto alla rovescia anche in Emilia-Romagna per il Vaccine day. Una giornata storica e con un forte valore simbolico per tutti i Paesi europei nella lotta contro la pandemia, che nella nostra regione ...

Oggi si parte. Vaccinazioni in Italia e in tutti i paesi europei con Cominarty, il prodotto anti Covid di Pfizer-BioNTech. Ma per uscire dalla palude c'è ancora un percorso lungo e ...