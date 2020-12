Vaccino: l'arrivo delle prime dosi a Roma nella caserma 'Salvo D'Acquisto' (Di sabato 26 dicembre 2020) (LaPresse) È arrivato a Roma, nella caserma 'Salvo D'Acquisto' di Tor di Quinto, nel tardo pomeriggio del giorno di Natale, il furgone con le prime 9.750 dosi del Vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech. Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) (LaPresse) È arrivato aD'' di Tor di Quinto, nel tardo pomeriggio del giorno di Natale, il furgone con le9.750delanti-Covid di Pfizer-Biontech.

Corriere : Al Brennero l’arrivo dei camion con le dosi di vaccino per l’Italia - lucianonobili : L’arrivo del #vaccino in Italia. Adesso è davvero un buon Natale. - GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - annamlori : RT @Aillu77: Il copione prevedeva l'autorazzismo: 1.Boicottaggio vaccino Irbm (Pomezia) preso da AstraZeneca (UK) 2.Blocco Terapie domestic… - NoEvilHero : In poco meno di un mese i morti da Covid in Italia sono quasi raddoppiati. Strano, proprio quando è in arrivo il vaccino... -