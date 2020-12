Vaccino, l'arrivo del furgone con le prime fiale allo Spallanzani (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono arrivate all'istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma le prime 9750 fiale di Vaccino Pfizer-Biotech contro il Covid-19. Le dosi sono arrivate il giorno prima dell'inizio ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono arrivate all'istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzarodi Roma le9750diPfizer-Biotech contro il Covid-19. Le dosi sono arrivate il giorno prima dell'inizio ...

ricpuglisi : Perché tutto questo understatement di media e governo sull'arrivo del vaccino @pfizeritalia in Italia? Dove sono i… - Corriere : Al Brennero l’arrivo dei camion con le dosi di vaccino per l’Italia - lucianonobili : L’arrivo del #vaccino in Italia. Adesso è davvero un buon Natale. - giorgiocerutti : RT @dottorpax: Mi ha contattato il centro medico presso il quale sono registrato come paziente, per informarmi che il vaccino è in arrivo e… - Emir03170967 : RT @GianricoCarof: Taluni ritengono che la cronaca dell’arrivo in Italia delle prime dosi del vaccino sia una sceneggiata. Dissento. In mom… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino arrivo CORONAVIRUS: il VACCINO PFIZER BIONTECH è arrivato in ITALIA, consegnate quasi 10 MILA DOSI. Il VIDEO iLMeteo.it Covid. Il vaccino arrivato allo Spallanzani di Roma, domenica 27 il Vax day

Il vaccino Pfizer è arrivato allo Spallanzani: domani comincia il V-Day. Nel Lazio coinvolti 955 operatori. Così nelle altre regioni

