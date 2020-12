Vaccino Covid | Von der Leyen | “Le prime dosi sono state consegnate nei Paesi Ue | si volta pagina” – La diretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) “Stiamo iniziando arein un anno difficile. Ilè stato consegnato“. La presidente della commissione Ue, Ursula Von der, annuncia via Twitter che ledel farmaco prodotto da Pfizer-Biontech hanno raggiunto tutte le capitali europee, appena in tempo per il V-day. “La vaccinazione inizierà domani nell’Ue”, aggiunge. “Le Giornate europee della vaccinazioneun toccante momento di unità. La vaccinazione è la chiave per uscire dalla pandemia“. Tra il giorno di Natale e Santo Stefano, infatti, decine di camionpartiti dallo stabilimento Pfizer di Puurs, in Belgio, per raggiungere i 27 Stati membri dell’Unione. Le 19.500destinate alla Franciaarrivate poco prima delle 7 ...