Vaccino Covid: le reazioni allergiche potrebbero essere scatenate da nanoparticelle PEG (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono composti presenti in cosmetici, prodotti farmaceutici e alimentari: alcune persone potrebbero essere suscettibili a reazione allergica a causa dell’esposizione precedente Leggi su corriere (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono composti presenti in cosmetici, prodotti farmaceutici e alimentari: alcune personesuscettibili a reazione allergica a causa dell’esposizione precedente

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - riotta : Non dimenticate che Grillo è amico di Pauli paladino del legame Covid 5 G. Un comico che scherza sul vaccino metten… - MediasetTgcom24 : Covid: furgone con dosi vaccino arrivato a Roma - MarinaGandi : RT @paoloigna1: La logistica per distribuire un #vaccino soprattutto con le problematiche di catena del freddo è piuttosto delicata e compl… - nicola1691 : Vaccino Covid, prime dosi in Lombardia dal 27 dicembre: tra i primi a vaccinarsi, @azangrillo -