Vaccino Covid, le prime fiale arrivano allo Spallanzani di Roma scortate dai carabinieri: video (Di sabato 26 dicembre 2020) Il furgone contenente le prime 9750 dosi di Vaccino Pfizer-Biontech, quello approvato dall'Agenzia europea del farmaco e pronto per essere somministrato, è arrivato all'Istituto Spallanzani di Roma. Le fiale verranno conservate nel presidio, nell'attesa della distribuzione in vista del V-day europeo, previsto per domani. Il Vaccino è arrivato scortato dai carabinieri, che ne hanno seguito tutto il percorso dal passaggio del Brennero, avvenuto ieri, fino all'approdo a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mentre la legge di Bilancio "salva" il dimezzamento dell'Ires per le imprese che investono nelle Zone economiche speciali (Zes) del Mezzogiorno, il Milleproroghe "perde" lo stop alle trivelle su tutto ...

Vaccino Covid, Pogliese: “A Catania 15mila dosi a inizio gennaio”

Vaccino contro il Coronavirus anche in Sicilia. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese interviene sul tema e indica data e numero provvisorio delle dosi destinate alla provincia.

Vaccino contro il Coronavirus anche in Sicilia. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese interviene sul tema e indica data e numero provvisorio delle dosi destinate alla provincia.