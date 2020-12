Vaccino Covid | ecco i primi 5 operatori dello Spallanzani che lo riceveranno 

(Di sabato 26 dicembre 2020) “Alessandra Vergori (medico infettivologa), Alessandra D’Abramo (medico infettivologa), Omar Altobelli (operatore socio sanitario-Oss), Maria Rosaria Capobianchi (biologa, microbiologia e virologia) e Claudia Alivernini (infermiera) sono i nomi deicinquesanitari dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaroche domani mattina in occasione del V-Day perriceveranno ilAnti-19”. Lo comunica l’Unità di Crisi-19 della Regione Lazio. Powered by WPeMatico

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - riotta : Non dimenticate che Grillo è amico di Pauli paladino del legame Covid 5 G. Un comico che scherza sul vaccino metten… - rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - masehahaha : RT @raulooooooooo: sei il vaccino per il covid...... ?? - NicolaConcilio : RT @eziomauro: Covid e vaccino, Speranza: 'Primo passo ma la battaglia è lunga. Le zone rosse serviranno' | Rep -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Oggi via alle immunizzazioni grazie alle dosi partite da Roma. I militari in campo per garantire la sicurezza delle fiale. Il direttore dello Spallanzani: ...A mezzogiorno di domenica 27 dicembre, medici e infermieri bergamaschi avranno fra le mani le prime cento dosi di vaccino contro il Covid-19. A partire dalle 15, cento bergamaschi riceveranno la loro ...