Vaccino Covid, domani si comincia: 'Necessario informare i cittadini' (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Sono 720 le dosi di Vaccino anti-Covid assegnate alla Campania per il V-day di domenica 27 dicembre, dimostrativo in tutt'Italia e nei Paesi dell'Unione Europea. Tra i sei punti di somministrazione della nostra regione figura il "San Pio" di Benevento, dove le 100 dosi assegnate saranno destinate ai medici, infermieri e oss che si sono prenotati e risultano in apposito elenco". Così in una nota le consigliere del M5S al Comune di Benevento Anna Maria Mollica e Marianna Farese. "È una prima, seppur flebile luce che comincia a rischiarare la difficile via d'uscita dal tunnel di una pandemia globale e devastante. Occorre però da subito fornire ai cittadini un'informazione chiara e aggiornata sulla campagna di vaccinazione in partenza. Poiché le prime dosi del Vaccino non saranno ...

