Vaccino Covid arrivato in Italia | domani il V-Day anche il FVG

(Di sabato 26 dicembre 2020) E’allo Spallanzani di Roma, scortato dai carabinieri, il furgone con le 9.750 dosi diPfizer-Biontech proveniente dal Belgio. Le dosi verranno distribuite in giornata tra le varie regioni in modo che, 27 dicembre, giorno del V-day, la vaccinazione prenderà il via. Sui tempi necessari per eseguire tutte le 9.750 dosi diche arriveranno per il vaccine day, il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa ha detto: “Non so se tutte le regioni riusciranno a fare tutti i vaccini entro il 27 ma so che ilPfizer può essere conservato per 4 giorni, quindi entro il 30 dicembre le dosi dovranno essere state tutte utilizzate. Penso comunque che questo accadrà prima”. Inoltre, “la Pfizer ha assicurato che nella settimana che ...