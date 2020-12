Vaccino | Arcuri sotto accusa | Piano mai arrivato in Aula

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020) Valentina Dardari Domani è il V-day, ma in Parlamento non è ancorail cronoprogramma. Ira di FI: "Forte spettacolarizzazione" Il V-day è ormai sempre più vicino, domani, domenica 27 dicembre, è infatti la data fatidica in cui inizierà la campagna vaccinale alivello europeo. Domani è il V-day In Italia le prime dosi del farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech verranno somministrate a una infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici dell’ospedale Spallanzani di Roma. Scortato da tre auto dei carabinieri, ieri pomeriggio ènella Capitale il furgone frigorifero con al suo interno le prime 9750 fiale diPfizer-Biontech, proveniente da Puurs, in Belgio. Parte del carico è stato portato all’hub di Pratica di Mare, dove 5 aerei, ovvero due C27J dell'Aeronautica, due ...