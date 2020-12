Vaccino anti Covid in Italia, che cosa succede da qui alla prima vaccinazione (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono arrivate il giorno di Natale passando il valico del Brennero poco dopo le 9 e 30 del mattino. Le prime dosi di vaccino anti Covid sono in Italia da ieri. Il camion che le ha portate dalla sede della Pfizer Biontech in Belgio è stato scortato da polizia e carabinieri. Le fiale sono all’Istituto Spallanzani di Roma dove sono conservate in speciali celle frigorifere. Per la conservazione è necessario che la temperatura sia -70 gradi centigradi. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono arrivate il giorno di Natale passando il valico del Brennero poco dopo le 9 e 30 del mattino. Le prime dosi di vaccino anti Covid sono in Italia da ieri. Il camion che le ha portate dalla sede della Pfizer Biontech in Belgio è stato scortato da polizia e carabinieri. Le fiale sono all’Istituto Spallanzani di Roma dove sono conservate in speciali celle frigorifere. Per la conservazione è necessario che la temperatura sia -70 gradi centigradi.

