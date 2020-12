Vaccino allo Spallanzani Domani il V-Day | tra speranza e criticità

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) Parte il conto alla rovescia per il “Vaccine day”, giorno in cui tutti i paesi europei inizieranno a somministrare ilanti-Covid. La macchina organizzativa si è messa in moto e il giorno di Natale sono arrivate in Italia le prime 9.750 dosi diPfizer-Biontech. La campagna vaccinale prenderà il via il 27 dicembre: alle 8 all’ospedaledi Roma, la prima a essere vaccinata sarà un’infermiera, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus. Tra i primi ad essere sottoposti a, infatti, ci saranno proprio loro, medici, infermieri, personale sanitario anche delle Rsa, anziani ultra 80enni e con fragilità. L’operazioneè di fatto iniziata. Un furgone munito di cella frigorifero è partito dal Belgio con le fiale ...