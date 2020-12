Vaccini, Burioni picchia duro: “Iniziamo male. All’Italia consegnate meno dosi che alla Germania” (Di sabato 26 dicembre 2020) Vaccini, Italia umiliata dalla Germania? I numeri parlano chiaro. Una giornata in piena attività sui social per Roberto Burioni, in prima linea nella campagna a favore dei Vaccini. Per fortuna che non gli sfugge un particolare. E spara una cannonata. Proprio ora che il primo camion con il prodotto Pfizer è arrivato allo Spallanzani di Roma, il virologo fa notare la nota stonata. Ebbene, alla Germania di Angela Merkel è stato destinato un numero molto più elevato di dosi di vaccino in questo primo giro di consegne rispetto alle dosi consegnata in Italia. Non è certo un buon viatico. Qualcuno dovrà spiegare. E in fretta. Vaccino, Burioni: “All’Italia meno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 dicembre 2020), Italia umiliata d? I numeri parlano chiaro. Una giornata in piena attività sui social per Roberto, in prima linea nella campagna a favore dei. Per fortuna che non gli sfugge un particolare. E spara una cannonata. Proprio ora che il primo camion con il prodotto Pfizer è arrivato allo Spnzani di Roma, il virologo fa notare la nota stonata. Ebbene,di Angela Merkel è stato destinato un numero molto più elevato didi vaccino in questo primo giro di consegne rispetto alleconsegnata in Italia. Non è certo un buon viatico. Qualcuno dovrà spiegare. E in fretta. Vaccino,: “...

