Usa: Neverland, il ranch di Michael Jackson svenduto per 22 milioni (Di sabato 26 dicembre 2020) L’enorme ranch "Neverland" di Michael Jackson è stato acquisito dal miliardario statunitense Ron Burkle per circa 22 milioni di dollari, ben al di sotto del prezzo di vendita originale. L’uomo d’affari... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 dicembre 2020) L’enorme" diè stato acquisito dal miliardario statunitense Ron Burkle per circa 22di dollari, ben al di sotto del prezzo di vendita originale. L’uomo d’affari...

lillydessi : Usa, miliardario compra per 22 milioni di dollari il ranch da favola 'Neverland' di Michael Jackson - TGCOM… - infoitcultura : Musica, miliardario Usa compra 'Neverland' di Michael Jackson - mariellatp01 : Guarda, avrei voluto essere miliardaria solo solo per poter comprare io #Neverland !???? Ma in tutto questo i figli??… - infoitcultura : Musica, miliardario Usa compra 'Neverland' di Michael Jackson - infoitcultura : Il ranch di Michael Jackson Neverland acquistato da un miliardario USA -