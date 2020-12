Uomo di 94 anni chiama i Carabinieri il giorno di Natale | “Mi venite a trovare?”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 26 dicembre 2020) Un2020 diverso dagli altri per molti italiani costretti a limitazioni a causa delle restrizioni imposte per combattere il Covid-19. Ma oltre alla malinconia per chi non ha potuto vedere amici e parenti nei giorni di festa, c’è anche la sofferenza di chi vive la solitudine al di là della pandemia. Sono tante le persone … L'articolo proviene da Velvet Gossip.