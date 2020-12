Una Vita, anticipazioni oggi 26 dicembre: Emilio rischia la vita? (Di sabato 26 dicembre 2020) anticipazioni “Una vita”, puntata del 26 dicembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14? Emilio ha una discussione con Ledesma, che lo colpisce con un pugno. Il giovane Pasamar cade a terra battendo la testa, senza respirare più. Ledesma, accusato di essere un assassino, fugge via. Come si è visto negli ultimi episodi, Emilio stava cercando di fare di tutto per evitare le Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 dicembre 2020)“Una”, puntata del 262020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14?ha una discussione con Ledesma, che lo colpisce con un pugno. Il giovane Pasamar cade a terra battendo la testa, senza respirare più. Ledesma, accusato di essere un assassino, fugge via. Come si è visto negli ultimi episodi,stava cercando di fare di tutto per ere le Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni di mercoledì 23 dicembre Mediaset Play Omicidio Beppe Alfano, il gip di Messina dispone nuove indagini 28 anni dopo la morte del cronista per trovare tutti i mandanti

La pistola che uccise Beppe Alfano. Ruota tutto intorno all’arma del delitto la nuova indagine richiesta dalla gip di Messina, Valeria Curatolo, sull’omicidio del corrispondente de La Sicilia, ucciso ...

Raistereonotte: in un libro le testimonianze di chi ha dato vita allo storico programma radiofonico

Curato da Giampiero Vigorito racconta la storia del programma che ha contraddistinto più di una decade nell’evoluzione della stereofonia in Italia e tuttora costituisce il punto di riferimento di mili ...

