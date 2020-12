Una vita, anticipazioni 28 dicembre: in casa Palacios torna il sereno (Di sabato 26 dicembre 2020) Lunedì 28 dicembre torna l’appuntamento con Una vita. Su canale 5 a partire dalle 14:10, le vicende riprenderanno dal momento in cui Emilio sarà riuscito a sbarazzarsi una volta per tutte di Ledesma. La famiglia Pasamar sarà finalmente libera dai ricatti dell’uomo e potrà guardare al futuro con serenità. Felipe invece, vorrà liberare Marcia e per questo chiederà il prezzo della donna ad Andrade, mentre in casa Palacios sarà definitivamente tornato il sereno. Una vita, trama 28 dicembre: in casa Palacios torna il sereno Nelle scorse puntate di Una vita, in casa Pasamar si potrà festeggiare la ritrovata libertà. Grazie allo stratagemma ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 dicembre 2020) Lunedì 28l’appuntamento con Una. Su canale 5 a partire dalle 14:10, le vicende riprenderanno dal momento in cui Emilio sarà riuscito a sbarazzarsi una volta per tutte di Ledesma. La famiglia Pasamar sarà finalmente libera dai ricatti dell’uomo e potrà guardare al futuro con serenità. Felipe invece, vorrà liberare Marcia e per questo chiederà il prezzo della donna ad Andrade, mentre insarà definitivamenteto il. Una, trama 28: inilNelle scorse puntate di Una, inPasamar si potrà festeggiare la ritrovata libertà. Grazie allo stratagemma ...

